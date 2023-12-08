«Срок годности» Windows 10 завершится 14 октября 2025 года

Срок службы Windows 10 подошел к завершению, и Microsoft раскрыла планы по будущему сопровождению этой операционной системы. Пользователям, решившим сохранить ее на своих компьютерах после завершения официальной поддержки, предоставляется возможность получать обновления безопасности. Однако, теперь за эту привилегию придется платить.

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Согласно анонсу Microsoft, "срок годности" Windows 10 заканчивается 14 октября 2025 года. После этой даты компания продолжит выпускать патчи безопасности, однако на новых условиях. Поддержка будет предоставляться только через платную подписку, и ее стоимость будет объявлена в ближайшем будущем.

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Компания подчеркивает, что обновления будут направлены на устранение уязвимостей в Windows 10, но дополнительные функции больше не будут добавляться. Этот подход уже использовался Microsoft в рамках программы Extended Security Updates для Windows 7. Предполагается, что срок поддержки дополнительных обновлений для Windows 10 составит до трех лет.