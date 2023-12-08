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В результате эксперимента, проведенного энтузиастом под ником GPUsAreMagic, обнаружено неожиданное применение процессоров Ryzen 7 с маркировкой X3D. Оказалось, что "игровая" кеш-память, предназначенная для повышения производительности, может быть трансформирована в виртуальный диск с поразительной скоростью чтения и записи. Эти результаты превзошли даже самые мощные твердотельные накопители на рынке.
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Используя утилиту OSFMount, энтузиаст создал виртуальный RAM-диск с файловой системой FAT32, который был подвергнут тестированию с помощью бенчмарка CrystalDiskMark. Впечатляющие цифры были опубликованы в социальной сети X, и согласно предоставленным данным, скорость чтения виртуального накопителя достигла удивительных 182 ГБ/с, а скорость записи составила 175 ГБ/с. В сравнении с одним из самых быстрых SSD на рынке, где аналогичные показатели составляют 14,36 и 11,54 ГБ/с соответственно, эти результаты впечатляют своей внушительной разницей в производительности.
Однако следует отметить, что данное использование кеш-памяти процессора на данный момент не приносит реальных практических преимуществ и вызывает интерес лишь как неожиданная возможность, предоставленная геймерским процессором. Этот эксперимент подчеркивает потенциал процессоров Ryzen 7 X3D за пределами их стандартного использования, оставляя место для дальнейших исследований и оптимизации.