Процессоры Ryzen 7 с приставкой X3D оснащаются быстрой «игровой» кеш-памятью — но энтузиасты уже нашли ей новое применение. Один из пользователей смог «превратить» её в псевдо-SSD с рекордной скоростью чтения и записи, которая оказалась более чем в 10 раз выше, чем у самого производительного серийного накопителя

В результате эксперимента, проведенного энтузиастом под ником GPUsAreMagic, обнаружено неожиданное применение процессоров Ryzen 7 с маркировкой X3D. Оказалось, что "игровая" кеш-память, предназначенная для повышения производительности, может быть трансформирована в виртуальный диск с поразительной скоростью чтения и записи. Эти результаты превзошли даже самые мощные твердотельные накопители на рынке.

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Используя утилиту OSFMount, энтузиаст создал виртуальный RAM-диск с файловой системой FAT32, который был подвергнут тестированию с помощью бенчмарка CrystalDiskMark. Впечатляющие цифры были опубликованы в социальной сети X, и согласно предоставленным данным, скорость чтения виртуального накопителя достигла удивительных 182 ГБ/с, а скорость записи составила 175 ГБ/с. В сравнении с одним из самых быстрых SSD на рынке, где аналогичные показатели составляют 14,36 и 11,54 ГБ/с соответственно, эти результаты впечатляют своей внушительной разницей в производительности.

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Однако следует отметить, что данное использование кеш-памяти процессора на данный момент не приносит реальных практических преимуществ и вызывает интерес лишь как неожиданная возможность, предоставленная геймерским процессором. Этот эксперимент подчеркивает потенциал процессоров Ryzen 7 X3D за пределами их стандартного использования, оставляя место для дальнейших исследований и оптимизации.