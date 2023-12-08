По словам разработчиков, фирменное приложение обеспечивает поддержку iMessage — даже если у пользователя нет учётной записи Apple, или он не хочет указывать её данные

Стартап Beeper представил инновационный мессенджер Beeper Mini, призванный изменить игру на рынке обмена сообщениями для пользователей Android. Что делает этот мессенджер особенным? Он обеспечивает поддержку iMessage, даже без учётной записи Apple, внедряя удобство общения между пользователями разных платформ.

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Одним из ключевых преимуществ Beeper Mini является отсутствие необходимости в Apple ID при регистрации. Достаточно указать свой номер телефона, и вы готовы к обмену сообщениями, не ограничивая себя экосистемой Apple. Это стало возможным благодаря технологии Bridge, использующей облачный компьютер Mac Mini. При входе в учётную запись, пользователь получает дополнительную возможность синхронизировать переписку на нескольких устройствах, делая процесс общения ещё более гибким.

Уникальность Beeper Mini заключается в том, что в процессе передачи сообщений не используются ни собственные серверы Beeper, ни сторонние ресурсы. Разработчики уверяют, что это обеспечивает безопасность и конфиденциальность пользовательских данных. Исходники мобильного клиента уже доступны на Github, что открывает возможность для технически подкованных пользователей изучить принципы работы мессенджера самостоятельно.

Интерфейс Beeper Mini сочетает в себе лучшие черты Google Message и iMessage, предоставляя пользователю удобные возможности отправки текстовых, голосовых сообщений, фото и видео. Реакции, индикатор набора текста и уведомления о прочтении сообщения обеспечивают приятный и полноценный опыт общения.

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Сейчас Beeper Mini доступен для загрузки в Google Play. Для новых пользователей предусмотрен пробный период в течение 7 дней, после чего за использование мессенджера потребуется ежемесячная плата в размере $2. Это предложение делает Beeper Mini не только уникальным в своём роде, но и доступным для широкой аудитории, принося свежий взгляд на мир обмена сообщениями на мобильных устройствах.