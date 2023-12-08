Помимо заводского разгона, она получила нестандартную систему охлаждения, а также традиционную для «геймерских» моделей декоративную подсветку и даже собственный дисплей

В мире вычислительной техники Китайская компания MaxSun вновь поднимает планку инноваций, представив свою последнюю разработку – видеокарту GeForce RTX 4070 MGG OC. Этот графический монстр не только обладает заводским разгоном, но и впечатляет нестандартной системой охлаждения, которая включает в себя пять вентиляторов, в том числе два миниатюрных верхних торца, и съёмный дисплей с USB Type-C для декоративных функций.

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Основные технические характеристики не оставляют равнодушными. Графический процессор AD104, 1920 ядер CUDA и 12 ГБ видеопамяти GDDR6X на 192-разрядной шине обеспечивают высокую производительность для геймеров и профессионалов. Частота GPU в режиме Boost достигает впечатляющих 2580 МГц, а TDP остается на уровне 215 Вт.

Однако не только технические параметры делают MaxSun GeForce RTX 4070 MGG OC уникальным. Графический адаптер занимает три слота расширения и предлагает 16-контактный разъем для дополнительного питания. Его размеры – 33,7 x 13,7 x 6,6 см – подчеркивают внушительность этого устройства.

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MaxSun уже запустила свою новинку на китайском рынке, установив цену от $700. Эта видеокарта обещает стать неотъемлемой частью арсенала геймеров и профессионалов, стремящихся к выдающейся производительности и оригинальному дизайну.