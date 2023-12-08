Как стало известно, в Embracer прошла новая волна увольнений. На сей раз под удар попала команда New World Interactive

Embracer Group в последнее время привлекал внимание как активный участник рынка видеоигр, чаще всего выступая в роли покупателя студий и брендов. Однако последние события свидетельствуют о новом этапе в их стратегии.

реклама

Компания прошла через волну увольнений, затронувшую New World Interactive, ответственную за популярные тактические шутеры из серии Insurgency. Изначально поступила информация, что студию закрыли, но внутренние источники не подтвердили эту информацию. Согласно Saber Interactive, дочерней студии Embracer Group, произошли изменения в ходе реструктуризации, приведшей к увольнениям. Компания прилагает усилия для трудоустройства затронутых сотрудников внутри Saber и предоставления выходных пособий.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Тем не менее, Saber Interactive уточнила, что работа над проектами, такими как Insurgency: Sandstorm, и другими неанонсированными проектами, продолжается. Не смотря на слухи об отмене одного из тайтлов, компания подтверждает свое намерение продолжать разработку и поддержку своих проектов в данной области.