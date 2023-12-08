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В ноябре текущего года аналитическая компания Statcounter представила обновленный рейтинг популярности веб-браузеров среди пользователей в России. Удивительные тенденции заметны в отношении Google Chrome, чей рейтинг снизился до 49,61%, что является самым низким показателем с начала 2017 года. В свою очередь, "Яндекс Браузер" продемонстрировал рекордный рост, достигнув 21,79%, что является лучшим результатом за последние 12 месяцев.
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Представители "Яндекса" поделились своими мыслями с изданием "Коммерсант", отметив, что увеличенный интерес пользователей к их браузеру обусловлен внедрением новых функций искусственного интеллекта, таких как пересказ видео и статей. Эти возможности были востребованы аудиторией браузера более 12 и 10 миллионов раз соответственно. Важно отметить, что аналогичные функции планируются в Google Chrome, однако они будут недоступны для российских пользователей.
Также в рейтинге значимо проявили себя Opera (6,84%), Microsoft Edge (4,26%) и Mozilla Firefox (3,34%). Доля рынка Samsung Internet за год практически не изменилась, оставшись на уровне 1,06%. Аналитика Statcounter основана на количестве посещений интернет-ресурсов при помощи программных счетчиков.