Согласно спецификации, все модели новой линейки получили дисплеи с разрешением экрана 3840x3744 пикселей для каждого глаза

Финская компания Varjo анонсировала новые гарнитуры виртуальной и дополненной реальности, XR-4. Они предназначены для профессионалов и обладают уникальным качеством - очень высоким разрешением экранов, превосходящим даже грядущий продукт от Apple.

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Экраны этих гарнитур показывают картину с разрешением 3840x3744 пикселей для каждого глаза, что в общей сложности дает 28 мегапикселей. Это значительно лучше, чем у конкурентов, таких как Vision Pro и HTC Vive XR Elite.

Основная версия XR-4 оснащена экранами mini-LED, обновляющимися с частотой 90 Гц, и предлагает широкий угол обзора — 120° по горизонтали и 105° по вертикали. Гарнитура также имеет высококачественный звук с поддержкой объемного звучания и шумоподавлением.

Для работы с реальными объектами в режиме дополненной реальности, гарнитура использует две камеры с высоким разрешением, обеспечивающие четкость изображения. Есть также улучшенные версии XR-4, одна с автофокусом и улучшенным качеством изображения, а другая с конфиденциальным режимом и отключением беспроводных технологий передачи данных.

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Гарнитуры совместимы с интерфейсом SteamVR и поддерживают управление движениями рук с помощью Ultraleap Motion Controller 2. Базовая версия уже доступна для корпоративных пользователей по цене от $3990. Они скоро поступят в продажу для всех желающих.