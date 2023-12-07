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Одним из ключевых событий этой осени стал релиз шутера под названием RoboCop: Rogue City. Этот проект, несмотря на умеренный бюджет, успешно завоевал сердца публики и стал наиболее удачным произведением издателя Nacon. В настоящее время разработчики этого ностальгического хита приступили к работе над своим следующим проектом.
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На официальном сайте студии Teyon появились 13 вакансий для тех, кто желает принять участие в разработке пока неанонсированной игры. По предоставленным описаниям, следует ожидать шутер от первого лица на базе Unreal Engine 5 с захватывающими миссиями, персонажами, лишенными человеческой формы, и разнообразными транспортными средствами, вероятно, выполняющими декоративную функцию. Фанаты уже начали разгадывать, над каким заглавным проектом (и по какой лицензии) трудится эта команда, набирающая популярность.
Необходимо напомнить, что перед RoboCop: Rogue City выходили два других экшена. Это неудачный Rambo: The Video Game, который не встретил одобрения на стадии релиза, и гораздо более успешный Terminator: Resistance. Последний признается лучшим в истории вселенной фильма "Терминатор" с тех пор, как Джеймс Кэмерон создал первые два фильма этой серии.