Прошло меньше недели, а один фанат уже сумел пройти Baldur’s Gate III и установить рекорд

Larian Studios продолжает активно развивать свою игру Baldur’s Gate III. В новом обновлении, помимо многочисленных улучшений, был внесен интересный элемент — Honour Mode, представляющий собой режим с постоянной смертью персонажа. И вот уже менее чем за неделю один из преданных фанатов смог успешно завершить этот вызов, установив новый рекорд.

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Chronos, опытный игрок, продемонстрировал свое мастерство, завершив знаменитую RPG за менее чем час, преодолев хардкорную версию сюжетной кампании за 38 минут и 8 секунд. Сразу после завершения этого испытания игрок вернулся к предыдущему сохранению, чтобы испытать удачу, использовав золотую игральную кость, полученную в качестве награды за свои выдающиеся усилия.

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Напоминаем, что Baldur’s Gate III вышла из режима "Ранний доступ" в начале августа. За это время Larian Studios выпустила версию игры для PlayStation 5, а теперь команда готовит свое творение к релизу на Xbox Series.