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Nata15
Logitech представила Astro A50 X — универсальные наушники для геймеров
Гарнитура может беспрепятственно переключаться между ПК, Xbox и PlayStation, а бонусом идёт отличное звучание и качественный микрофон

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Logitech радует геймеров инновационным решением - беспроводными наушниками Astro A50 X, заточенными под потребности игроков с несколькими игровыми платформами. Эти наушники легко переключаются между ПК, Xbox и PlayStation, обеспечивая не только выдающееся звучание, но и исключительно четкий микрофон.

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Одним из ключевых моментов стала инновационная док-станция Logitech Astro A50 X, позволяющая одновременно подключить компьютер и две игровые консоли. Для ПК предусмотрен разъем USB Type-C (DisplayPort), а для Xbox и PlayStation - HDMI 2.1 с поддержкой 4K при 120 Гц. Эта док-станция, подключенная к телевизору через HDMI 2.1, не влияет на работу технологий VRR и ALLM, обеспечивая моментальное переключение между источниками аудио и видео с помощью кнопки PlaySync. Помещение гарнитуры на док-станцию также автоматически направляет звук на акустику телевизора или монитора.

Наушники снабжены 40-мм графеновыми аудиодрайверами, аналогичными тем, что используются в Logitech G Pro X 2, и микрофоном профессионального уровня с частотой 48 кГц. Поддерживаются Dolby Atmos и технология беспроводной передачи данных с низкой задержкой Logitech Lightspeed. Управлять настройками звука легко с помощью приложения Logitech G Hub, а также можно использовать Bluetooth для подключения к смартфону или Nintendo Switch.

Батарея гарнитуры обеспечивает впечатляющие 24 часа автономной работы, а зарядка осуществляется беспроводным образом на док-станции или через порт USB Type-C.

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Logitech Astro A50 X в комплекте с док-станцией доступны по цене $379, предоставляя игрокам несравненные возможности и качество звука за разумные деньги.

#новости #техника
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