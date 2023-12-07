Более того, устройство даже показали в разобранном виде

На платформе продаж Goofish появился флагманский ноутбук Samsung Galaxy Book4 Ultra с процессором из предстоящей линейки Intel Meteor Lake. Интересно, что устройство даже показали в демонтированном состоянии.

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По предоставленным данным, новый Galaxy Book4 Ultra обозначен модельным номером 960XGL. Хотя внешний вид полностью не раскрыт, имеется снимок экрана с ключевыми характеристиками. Дополнительные фотографии разобранного устройства на той же площадке позволяют заметить изменения в системе охлаждения по сравнению с предыдущей моделью.

Судя по предварительным данным, Galaxy Book4 Ultra ожидается с такими характеристиками:

- 16-дюймовый AMOLED-экран, разрешение 2880х1800 пикселей, частота обновления 120 Гц;

- процессор Intel Core Ultra 7 155H;

- 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-7467;

- накопитель на 1 ТБ;

- графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6.

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Автор объявления установил цену Samsung Galaxy Book4 Ultra в 12 600 юаней, примерно $1780 США. Предполагается, что официальная цена будет ниже.