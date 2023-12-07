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На платформе продаж Goofish появился флагманский ноутбук Samsung Galaxy Book4 Ultra с процессором из предстоящей линейки Intel Meteor Lake. Интересно, что устройство даже показали в демонтированном состоянии.
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По предоставленным данным, новый Galaxy Book4 Ultra обозначен модельным номером 960XGL. Хотя внешний вид полностью не раскрыт, имеется снимок экрана с ключевыми характеристиками. Дополнительные фотографии разобранного устройства на той же площадке позволяют заметить изменения в системе охлаждения по сравнению с предыдущей моделью.
Судя по предварительным данным, Galaxy Book4 Ultra ожидается с такими характеристиками:
- 16-дюймовый AMOLED-экран, разрешение 2880х1800 пикселей, частота обновления 120 Гц;
- процессор Intel Core Ultra 7 155H;
- 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-7467;
- накопитель на 1 ТБ;
- графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6.
Автор объявления установил цену Samsung Galaxy Book4 Ultra в 12 600 юаней, примерно $1780 США. Предполагается, что официальная цена будет ниже.