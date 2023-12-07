Manifest V3 меняет интерфейс взаимодействия расширений с сетью

Google представила обновление Manifest - набора правил, регулирующих работу расширений для браузера Chrome. Эти изменения, по всей видимости, направлены на дополнительное ограничение функциональности расширений, чтобы предотвратить их возможность эффективного блокирования рекламы.

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Суть обновления, Manifest V3, заключается в изменении взаимодействия расширений с сетью. Вместо использования текущего webRequest API, позволяющего расширениям обходить магазин приложений Google и перехватывать сетевые запросы, будет внедрено новое declarativeNetRequest API. Это нововведение лишает расширения возможности перехватывать сетевые запросы в обход магазина приложений, что ограничит их возможности.

Новый интерфейс также отказывает блокировщикам фильтровать рекламу через перехват сетевых запросов. Теперь расширения должны запросить разрешение у Chrome для фильтрации и использовать ограниченное количество правил фильтрации - всего 30 000, в то время как для эффективной блокировки требуется минимум 70 000 правил.

Также стоит отметить, что declarativeNetRequest API запрещает расширениям использовать внешние источники для обновления списков фильтрации. Это означает, что для обновления списка адресов блокировщикам придется полагаться на магазин Chrome, несмотря на то, что адреса обновляются ежедневно. Это существенно снизит эффективность работы блокировщиков.

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Важно отметить, что переход на Manifest V3 в стабильной версии Google Chrome запланирован на июнь 2024 года. Эти изменения существенно повлияют на функциональность и возможности браузерных расширений, в частности, на их способность блокировать рекламу, что вызывает обеспокоенность среди пользователей и разработчиков расширений.