В версии WhatsApp 23.24.73 для iOS-устройств появилась новая функция, которая значительно упрощает отправку фото- и видеофайлов в оригинальном качестве

В свежем обновлении мессенджера WhatsApp для устройств с операционной системой iOS, версии 23.24.73, разработчики представили нововведение, которое сделает отправку фото- и видеофайлов проще и более удобной.

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Теперь пользователь может отправлять медиафайлы в оригинальном качестве, просто нажав значок плюса в чате, выбрав вкладку "Документы", "Фото или Видео". После этого открывается приложение "Фотографии" на устройстве, где можно выбрать нужный файл. Обратите внимание, что размер файла не должен превышать 2 ГБ.

Новая функция станет доступна всем пользователям через несколько недель. Кроме того, разработчики уже тестируют аналогичную возможность для Android, которая позволит отправлять фото и видео без потери качества.

В официальном сообщении также упоминаются другие обновления. В групповых чатах появились всплывающие сообщения, информирующие о пропущенных, текущих или завершённых звонках. Теперь возможно начинать голосовые чаты без звонков, а также реагировать на сообщения при помощи аватара, выбрав одну из шести доступных реакций.

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Эти изменения призваны сделать использование WhatsApp еще более комфортным и функциональным для всех пользователей.