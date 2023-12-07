В отличие от уже существующих платформ, новинка поддерживает более 100 музыкальных инструментов и секвенсор для редактирования результата

Google представила новый музыкальный инструмент — Instrument Playground, оснащенный мощной нейросетью для генерации уникальных мелодий. Этот инновационный сервис отличается от имеющихся аналогов своей способностью работать с более чем 100 различными музыкальными инструментами, а также обеспечен секвенсором для тонкой настройки получаемых результатов.

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Instrument Playground может создавать музыкальные фрагменты продолжительностью до 20 секунд, предоставляя пользователям возможность воплощать свои идеи в уникальных звуковых композициях. Принцип работы инструмента прост: достаточно ввести текстовый запрос, указать желаемое настроение музыки, такое как "весёлая" или "грустная", и нажать кнопку. Нейросеть тут же формирует готовый трек согласно предпочтениям пользователя.

По данным, предоставленным Google, Instrument Playground поддерживает более 100 музыкальных инструментов. Однако следует отметить, что в секвенсоре на текущий момент доступны только 65 из них. Важно отметить возможность объединения до четырех инструментов в одной мелодии, что открывает новые горизонты для творчества.

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Интересно, что сервис доступен на платформе Google, но, к сожалению, использование его с российским аккаунтом пока недоступно. Этот шаг со стороны Google вызвал определенные вопросы, связанные с доступностью сервисов для мирового сообщества.