В модели 2024 года силовую установку оставили без изменений, сосредоточившись на функциях помощи водителю

Японский автопроизводитель Toyota продолжает разрабатывать и совершенствовать свой подход к водородным автомобилям, представив обновленную версию седана Mirai в 2024 году. В новой модели компания сохранила прежнюю силовую установку, сфокусировав внимание на дополнительных функциях помощи водителя.

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Согласно заявлению производителя, Toyota Mirai (2024) оснащена электродвигателем мощностью 136 кВт или 182 лошадиных сил на задней оси. Автомобиль, не прерывая движение, способен преодолеть до 850 километров (в автомобиле установлены три бака для водородного топлива общим объемом 141 литр). Время разгона до 100 км/ч составляет приблизительно 9 секунд, а максимальная скорость достигает 175 км/ч.

По сравнению с предыдущей версией, Mirai (2024) обновлена базовая комплектация, включающая функции безопасности Safety Sense. В более продвинутых модификациях представлен фирменный автопилот Teammate, который помогает водителям, в том числе в условиях пробок, а также ассистент парковки Advanced Park.

Среди других изменений стоит выделить увеличение размера сенсорного экрана мультимедийной системы с 8 до 12,3 дюйма. Кроме того, добавлена подсветка салона с возможностью выбора из 64 оттенков, встроенный видеорегистратор и поддержка цифрового ключа, позволяющего открывать двери и запускать двигатель с помощью смартфона.

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Toyota Mirai (2024) доступна для приобретения в Японии по цене от 49,5 до 59 тысяч долларов США.