Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Toyota представила новый водородный седан Mirai с запасом хода 850 км
В модели 2024 года силовую установку оставили без изменений, сосредоточившись на функциях помощи водителю

реклама

Японский автопроизводитель Toyota продолжает разрабатывать и совершенствовать свой подход к водородным автомобилям, представив обновленную версию седана Mirai в 2024 году. В новой модели компания сохранила прежнюю силовую установку, сфокусировав внимание на дополнительных функциях помощи водителя.

реклама

Согласно заявлению производителя, Toyota Mirai (2024) оснащена электродвигателем мощностью 136 кВт или 182 лошадиных сил на задней оси. Автомобиль, не прерывая движение, способен преодолеть до 850 километров (в автомобиле установлены три бака для водородного топлива общим объемом 141 литр). Время разгона до 100 км/ч составляет приблизительно 9 секунд, а максимальная скорость достигает 175 км/ч.

По сравнению с предыдущей версией, Mirai (2024) обновлена базовая комплектация, включающая функции безопасности Safety Sense. В более продвинутых модификациях представлен фирменный автопилот Teammate, который помогает водителям, в том числе в условиях пробок, а также ассистент парковки Advanced Park.

Среди других изменений стоит выделить увеличение размера сенсорного экрана мультимедийной системы с 8 до 12,3 дюйма. Кроме того, добавлена подсветка салона с возможностью выбора из 64 оттенков, встроенный видеорегистратор и поддержка цифрового ключа, позволяющего открывать двери и запускать двигатель с помощью смартфона.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Toyota Mirai (2024) доступна для приобретения в Японии по цене от 49,5 до 59 тысяч долларов США.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Россия перенаправляет газ на внутреннее развитие после потери части рынка Японии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европа может вернуться к закупкам российского газа уже в 2024 году
10
Немецкий концерн Rheinmetall наладит первое производство бронетехники в Украине уже в 2024 году
23
Моделирование показало, что пролетающая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы
9
В Сети появились достоверные фотографии эвакуации подбитого Bradley ODS-SA в российский тыл
5
Мир близок к тому, чтобы получить первый грузовой корабль почти без выброса CO2
7
Samsung и OnePlus «запрятали» одну из лучших функций Android
2
О проблемах с двигателем у «Абрамс» стало слишком много обсуждений в СМИ
3
Крупнейшее астрономическое моделирование подвергает испытанию стандартную модель космологии
4
Количество игроков в Starfield перевалило за 12 млн
4
Объединение технологий NVIDIA и AMD Frame Gen даёт большие результаты в игровых тестах
4
В Мадриде арестовали обвиняемого в создании "просеверокорейской" организации
+
Редакторы Индии не смогли отличить танк Т-72 от Abrams и опубликовали кадры с ЧВК Вагнер из Ростова
8
NVIDIA планирует снизить цены и продлить жизнь GeForce RTX 3060
+
Японский поставщик химикатов для выпуска чипов предпочёл влезть в долги, но не повышать цены для клиентов
2
Стоимость модулей оперативной памяти DDR3, DDR4 и DDR5 стремительно растёт
3
Cerabyte показала прототип керамической системы хранения данных - Картриджи емкостью 10 000 ТБ
2
Новый дрон-истребитель Roadrunner приземляется вертикально и оснащен ИИ
1
«Контакт-1» не помог Leopard 2A4 — в Сети появились кадры уничтоженного немецкого танка с «кубиками» динамической защиты
3
Оверклокер поднял fps до 1000+ кадров в Counter Strike 2
7
Rivian запатентовала дополнительную батарею в кузове пикапа ещё несколько лет назад
2

Популярные статьи

GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
33
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
157
Оценка вооружения отечественных БМП: достоинства и недостатки модели БМП-2
7
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
15
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
39
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
15
Автоспортивные итоги года и субъективный прогноз на следующий год
8
Выжимаем все соки из Sony PlayStation 4 Pro
+
Россия и Китай делают большие ставки на бесхвостые самолеты, США наоборот
3
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
14

Сейчас обсуждают

Ренат Савельев
22:55
неплохо так обновили, по сравнению с прошлой версией. и экран и габариты и железо. видно что без дела не сидели. надо бы посмотреть его теперь самому в магазинах. как себя экран показывает и проц новы...
Проведено сравнение HUAWEI MateBook D14 2023 и прошлогодней модели
valderm
22:47
я таких сразу отправляю в пешее ... путешествие
Недорогая игровая сборка в белом цвете — выбираем между красотой и производительностью
Drunk Axxturel
22:37
это фейк, ибо в нейминге у амд архитектура проца это третья цифра, а не первая как у интел, так чтом
Intel упрекнула AMD в использовании старых архитектур в новых процессорах
Kira625
22:36
Теперь будут дорожать процессоры. Причём преимущественно AMD, ибо интел никому не нужен ;)
Эксперты: рост биткоина не вызовет дефицита видеокарт
valderm
22:35
этот хогвардс - полное позорище
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
valderm
22:33
и что этот как его алан пук 2 ? - это неоптимизированное гуано... скайрим с добавленными 4К текстурами лучше смотрится на 1080 Ti - и не падает меньшее 100 fps ... ведьмак 3 с 4К текстурами от халка х...
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
Kira625
22:32
Китайцы мирные ребята. А то новость могла бы звучать так: "Обломки USS Gabrielle Giffords серьёзно нарушили территориальные воды КНР".
Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая
Сергей Лыков
22:31
Мнохо буковок ничем, топить таких блохеров надо
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
Назар Сербин
22:24
13700K память 6800 никаких проблем с водянкой 360мм
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 50% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
Kira625
22:22
В ответ AMD упрекнула intel в отсутствии конкуренции в HEDT сегменте - "Хоть на старой архитектуре, хоть на новой - родите уже что-нибудь!" ;)
Intel упрекнула AMD в использовании старых архитектур в новых процессорах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем