Результат опроса показал, что всё больше пользователей в стране начинают применять ИИ для различных целей

Компания "Яндекс" представила первую в России оценку уровня знаний и применения генеративных нейросетей под названием "Нейростат". Этот инструмент позволяет отслеживать популярность таких технологий. Согласно результатам опроса, проведенного этой осенью, уровень осведомленности о генеративных языковых моделях остался практически неизменным – с 57% в конце августа до 58% осенью. Вместе с тем количество пользователей, экспериментирующих с созданием текстов при помощи нейросетей, выросло с 24% до 31%.

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Интересно, что нейросети для создания изображений стали более востребованными: если в августе о них знали 73% опрошенных, то в ноябре эта цифра выросла до 75%. Также увеличилось количество тех, кто активно использует данную технологию – с 26% до 31%.

Не смотря на то, что более половины пользователей знакомы с искусственным интеллектом, а треть уже внедряет его в свои процессы, профессиональная терминология в данной области остается непривычной для большинства участников опроса. Только 13% и 18% соответственно смогли дать определение термину "промт" (текстовый запрос, инструкция для генеративной модели).

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Отметим, что эти выводы основаны на результатах опроса активных интернет-пользователей в России среднего возраста за период осени 2023 года.