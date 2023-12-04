Снаружи новинка отличается от стандартной модели только подсветкой в цветах геймерского бренда, а вот внутренние изменения оказались более заметными

На свет вышла захватывающая новость, приуроченная к выставке Esports Awards 2023: сотрудничество автогиганта Lexus и геймингового вдохновителя Razer привело к созданию уникальной "игровой" версии автомобиля Lexus TX. Эта машина не только выделяется стильной подсветкой в стилистике Razer, но и поражает внутренними изменениями, которые привносят инновации в мир автомобильного гейминга.

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"Геймерский" Lexus TX предлагает впечатляющую RGB-подсветку по всему кузову, а также эффектный логотип Razer. Внутри салона вас ждут два игровых стола с мониторами, клавиатурами и мышами, создавая атмосферу настоящего игрового центра. В багажнике автомобиля установлена мощная акустическая система. Однако, технические характеристики встроенного игрового ПК пока остаются под покровом тайны, предоставляя возможность пользователям настраивать его под свои предпочтения при заказе.

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Дополнительный элемент загадки представляет тип и объем двигателя новинки. Базовая версия кроссовера (TX 350) оснащена 2,4-литровым турбомотором, в то время как продвинутая модификация радует гибридной силовой установкой. Официальная информация о дате начала продаж, деталях спецификаций и цене "игрового" автомобиля ожидается в ближайшее время, что дополнительно разжигает интерес автолюбителей и геймеров.