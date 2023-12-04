Испытания проводились с использованием дистрибутивов Microsoft Windows 11, Nobara Linux (на базе Fedora), Arch Linux и POP!_OS (на базе Ubuntu)

Специалисты портала Computer Base провели тщательное сравнительное исследование, рассматривая возможность операционной системы Linux обогнать Windows в области игровой производительности. В ходе эксперимента использовался инструмент Valve Proton, предназначенный для адаптации Windows-игр под Linux. Результаты оказались захватывающими, поскольку некоторые игры продемонстрировали более высокую эффективность в Linux, сравнимую и даже превосходящую работу на привычной платформе Windows.

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Тестирование проводилось на конфигурации, включающей материнскую плату ASUS ROG Strix B550-A Gaming, 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, видеокарту Radeon RX 6700 XT Nitro и процессор AMD Ryzen 7 5800X с охлаждением Scythe Mugen 5. Разрешение Full HD и частота обновления монитора 144 Гц создали оптимальные условия для оценки производительности.

Эксперты предъявили операционные системы Microsoft Windows 11, Nobara Linux (на базе Fedora), Arch Linux и POP!_OS (на базе Ubuntu) тщательному тестированию, используя пакет Proton Experimental от 15 ноября 2023 года.

В тестировании участвовали такие игры, как Cyberpunk 2077, Starfield, The Talos Principle II, Forspoken и Rachet & Clank. Результаты по производительности выявили, что все Linux-дистрибутивы превзошли Windows 11 на одной и той же конфигурации ПК.

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Экспертный анализ подчеркивает, что, несмотря на небольшое отставание в одной из игр, Linux проявил себя как более эффективная платформа в других тестах. Эти результаты, подкрепленные аналогичными исследованиями от PCGamesHardware, поднимают вопрос о потенциале Linux как альтернативы для геймеров, рассматривающих выбор операционной системы с точки зрения производительности.