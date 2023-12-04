Крошечное устройство можно имплантировать с помощью шприца

Всеобщее внимание обращено на последнюю медицинскую инновацию: ученые из престижного Университета Джонса Хопкинса представили уникальный спинальный стимулятор, способный восстановить двигательную функцию нижних конечностей у парализованных пациентов. Это устройство, которое можно внедрить с помощью обычного шприца, открывает новые перспективы для медицинской реабилитации.

реклама

Классические методы стимуляции позвоночника сталкивались с проблемами, такими как громоздкость, необходимость хирургического вмешательства и ограниченная точность. Но ученые перевернули концепцию, предложив стимуляцию вентролатеральной эпидуральной поверхности, близкой к ключевым мотонейронам спинного мозга, и обеспечивая таким образом более точные и эффективные результаты без хирургического вмешательства.

Что делает эту разработку более уникальной, так это создание наноразмерного, гибкого и растягивающегося устройства, которое можно легко вводить с помощью шприца. Эксперименты на парализованных крысах продемонстрировали, что стимулятор не только расширяет диапазон движений, но также позволяет программировать сложные и естественные движения, подобные танцевальным шагам.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Это открытие в медицине открывает новые горизонты для тех, кто сталкивается с травмами спинного мозга или неврологическими заболеваниями. Благодаря его малой инвазивности, оно становится более доступным и надежным средством для пациентов, стремящихся восстановить подвижность.