Независимая лаборатория NREL уже подтвердила его высочайшую эффективность и превосходство над аналогами

Исследователи северо-западного университета в Чикаго достигли значительного прорыва в области солнечных элементов, разработав перовскитный вариант с уникальными характеристиками. Они успешно решали проблему рекомбинации электронов, не фокусируясь на увеличении поглощения солнечного света, как это делали раньше.

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Сосредоточившись на процессе удержания генерируемых электронов, исследователи использовали молекулу PDAI₂ для преодоления интерфейсной рекомбинации. Однако наиболее интересным аспектом стал выбор серы для восстановления поверхностных дефектов и предотвращения рекомбинации электронов.

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Этот инновационный подход привел к увеличению срока службы солнечных элементов в пять раз и достижению рекордного коэффициента энергетического преобразования – 25,1% при повышенной температуре в течение более двух тысяч часов, превосходя предыдущий показатель в 24,09%. Эти результаты означают не только повышение эффективности, но и значительный шаг вперед в продлении срока службы солнечных элементов.