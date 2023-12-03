Баги и плохая оптимизация помешали триумфальному возвращению популярной теперь уже серии

Градостроительный симулятор Cities: Skylines II столкнулся с проблемами после своего запуска, включая выявленные баги и проблемы с оптимизацией. Несмотря на попытки студии Colossal Order улучшить ситуацию, возвращение серии не получило теплого приема.

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Глава студии, Мария Халликайнен, подчеркнула удовлетворительный уровень геймплея и симуляции в Skylines II, предлагая тем, кто не удовлетворен, обратить внимание на альтернативные игры. Несмотря на выявленные проблемы и баги, разработчики считают, что основные цели в разработке геймплея были достигнуты, и они продолжают работу над улучшениями.

Заявление Халликайнен вызвало обширный резонанс на форумах Paradox Interactive. Критики высказали свои требования и несогласие с тем, что разработчики, по их мнению, недостаточно открыты к обратной связи. Халликайнен впоследствии извинилась за неудачное формулирование своих предыдущих заявлений, подчеркнув, что, несмотря на усилия по улучшению, удовлетворение всех пользователей может быть трудной задачей.

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Она также предположила, что острый негатив со стороны публики связан с успешной рекламной кампанией и популярностью первой части игры. Она утверждает, что завышенные ожидания среди игроков были вызваны мощным PR и успехом оригинала, что может быть причиной разочарования от новой части.