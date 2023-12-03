Экшены будут доступны на iOS и Android, но только подписчикам стримингового сервиса Netflix

Несколько лет назад Rockstar Games серьезно подорвала свой авторитет с запуском Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, сборника ремастеров старых частей серии GTA. Вопреки ожиданиям, после критики компания не прекратила работу над этим проектом.

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Итак, Grand Theft Auto: The Trilogy готовится выйти на мобильные платформы, но существует одна важная особенность: экшены будут доступны на iOS и Android лишь подписчикам Netflix, использующим стриминг. Премьера запланирована на 14 декабря.

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Вспомним, что первоначальный релиз Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition состоялся 11 ноября 2021 года на PC, PlayStation, Xbox и Switch. Ожидалось, что Rockstar представит обновленные версии Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas, но вместо этого фанатов ожидал технически несовершенный продукт, вызвавший разочарование.