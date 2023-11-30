Его ключевыми особенностями стали экран с повышенной частотой обновления, камера на 50 Мп и сравнительно мощное железо по меркам своей ценовой категории

Infinix представила свой новый доступный смартфон - HOT 40i, который выделяется экраном с повышенной частотой обновления, камерой на 50 Мп и мощным железом в своем ценовом сегменте.

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Смартфон оборудован 6,56-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ и обновлением 90 Гц. Производительность обеспечивается процессором MediaTek Helio G88, с 4/8 ГБ ОЗУ и вариантами памяти на 128/256 ГБ. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт.

Тыльная камера оснащена 50-мегапиксельным датчиком, дополненным кольцевой LED-вспышкой. Фронтальная камера на 32 Мп предназначена для селфи и видеозвонков. Смартфон работает на Android 13 с сенсорным сканером отпечатков пальцев встроенным в кнопку включения.

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Цены на HOT 40i: $100 за 4/128 ГБ и $125 за 8/256 ГБ. Устройство уже доступно в Саудовской Аравии в синем, золотистом и черном исполнении. Глобальный релиз серии HOT 40 запланирован на 9 декабря.