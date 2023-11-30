Судя по документации, гаджет сможет частично заменить смарт-часы, при этом компания не ограничивает его использование ношением на пальце

Патентное бюро США подтвердило подачу заявки от Apple на разработку умного кольца, обладающего широким спектром функционала. Судя по представленным документам, это устройство не просто заменит существующие смарт-часы, а переосмыслит концепцию использования подобных гаджетов.

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Под обозначением "электронной системы с кольцевым устройством", Apple представляет различные сценарии использования этого умного кольца. Например, оно может предоставлять информацию о продуктах, находящихся на полках магазинов.

В одном из патентных документов представлены альтернативные варианты ношения гаджета, включая его размещение на различных частях тела – от запястья и руки до ноги и шеи. Компания также обсуждает функции идентификации пользователя и определения его местоположения.

"Рассмотрим сценарий, где пользователь исследует продукты с помощью NFC-меток. Кольцо активирует контекстные действия, такие как открытие веб-страницы. Информация, связанная с идентификатором NFC-метки, может быть отображена на дисплее устройства в виде изображения или другого визуального контента", – поясняется в патенте.

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Не раскрывая технических деталей или возможных сроков выпуска, Apple, вероятно, нацелена на защиту интеллектуальной собственности, оставляя вопрос о конкретной реализации этого захватывающего аксессуара открытым.