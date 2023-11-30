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Патентное бюро США подтвердило подачу заявки от Apple на разработку умного кольца, обладающего широким спектром функционала. Судя по представленным документам, это устройство не просто заменит существующие смарт-часы, а переосмыслит концепцию использования подобных гаджетов.
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Под обозначением "электронной системы с кольцевым устройством", Apple представляет различные сценарии использования этого умного кольца. Например, оно может предоставлять информацию о продуктах, находящихся на полках магазинов.
В одном из патентных документов представлены альтернативные варианты ношения гаджета, включая его размещение на различных частях тела – от запястья и руки до ноги и шеи. Компания также обсуждает функции идентификации пользователя и определения его местоположения.
"Рассмотрим сценарий, где пользователь исследует продукты с помощью NFC-меток. Кольцо активирует контекстные действия, такие как открытие веб-страницы. Информация, связанная с идентификатором NFC-метки, может быть отображена на дисплее устройства в виде изображения или другого визуального контента", – поясняется в патенте.
Не раскрывая технических деталей или возможных сроков выпуска, Apple, вероятно, нацелена на защиту интеллектуальной собственности, оставляя вопрос о конкретной реализации этого захватывающего аксессуара открытым.