Базовая конфигурация устройства получила двухъядерный чип Ryzen 3 3200U с тактовой частотой до 3,5 ГГц и «встройкой» Radeon Vega 3, а более продвинутая — Ryzen 7 5700U (8 ядер / 16 потоков, 4,3 ГГц) в сочетании с iGPU Radeon Vega 8

AyaNeo представила свой новый продукт, мини-ПК AM01, который обладает уникальным дизайном, напоминающим классический моноблок Apple Macintosh. Несмотря на стилизацию в ретро-форме и компактные размеры, устройство оснащено производительным процессором AMD и обширным набором интерфейсов.

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Основная версия AM01 оснащена двухъядерным процессором Ryzen 3 3200U, имеющим тактовую частоту до 3,5 ГГц, и встроенной графикой Radeon Vega 3. В более продвинутой модели установлен процессор Ryzen 7 5700U с 8 ядрами и 16 потоками, работающий на частоте 4,3 ГГц, а также с iGPU Radeon Vega 8. Объем оперативной памяти (DDR4) варьируется от 8 до 32 ГБ, а встроенного накопителя — от 256 ГБ до 1 ТБ.

Интерфейсные возможности устройства включают в себя модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также разнообразные порты, такие как USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Ethernet и 3,5-мм аудиоразъем.

Для эффективного охлаждения компактного корпуса AM01 используется активная система с одним вентилятором и четырьмя тепловыми трубками. Управление устройством осуществляется под операционной системой Windows 11 Home, а габариты корпуса составляют 132 x 132 x 60,5 мм, при весе 486 граммов.

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По условиям предзаказа, цены на AyaNeo AM01 начинаются от $149 за версию с конфигурацией 8/256 ГБ и процессором Ryzen 3. Модель с процессором Ryzen 7 и тем же объемом памяти доступна по цене от $269.