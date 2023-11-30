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Bungie, разработчики Destiny 2, столкнулись с задержкой выхода долгожданного дополнения The Final Shape. Изначально запланированный на февраль 2024 года, релиз перенесли на 4 июня 2024 года. Причины задержки не были официально объявлены, но по слухам, они могли быть связаны с нехваткой времени или стремлением к более высокому качеству контента.
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По данным из источников Bloomberg, предсказания о задержке подтвердились, и проблемы внутри Bungie, такие как сокращение персонала из-за низких финансовых показателей Destiny 2, могли повлиять на процесс разработки. Доход от игры снизился практически на половину, что вынудило компанию принять меры по сокращению персонала.
Эта новость вызывает вопросы о будущем Destiny 2 и стратегии Bungie в изменяющихся условиях. Фанаты игры остаются в ожидании, надеясь на успешное завершение разработки и выход обновления The Final Shape.