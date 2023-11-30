Японская компания Заявляется, что новый аккумулятор от Toshiba способен зарядиться с нуля до 80% всего за 5 минут, при этом сохраняя 99,2% емкости даже после 100 циклов зарядки и разрядки при экстремальной температуре до 60 градусов Цельсия

Японская компания Toshiba анонсировала разработку инновационной литий-ионной батареи, полностью лишенной кобальта. Новинка выделяется не только высокой скоростью зарядки, но и продолжительным сроком службы.

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В современных литий-ионных батареях часто применяются кобальт и никель в роли катодных материалов, однако использование кобальта сопряжено с увеличением стоимости конечного продукта. Toshiba удалось разработать батарею с уменьшенным содержанием кобальта и никеля, что может существенно повлиять на ценовую доступность.

Кроме того, химики компании преодолели ограничения, связанные с разложением электролита в ходе химической реакции внутри батареи. Это позволило уменьшить негативные последствия и обеспечить стабильную производительность аккумулятора. Подробности данного технологического решения пока не раскрываются.

Заявляется, что новый аккумулятор от Toshiba способен зарядиться с нуля до 80% всего за 5 минут, при этом сохраняя 99,2% емкости даже после 100 циклов зарядки и разрядки при экстремальной температуре до 60 градусов Цельсия.

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Компания Toshiba стремится запустить массовое производство своей инновационной батареи к 2028 году, предлагая её использование не только в портативных устройствах, но и в электрокарах.