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Nata15
Новый MacBook Pro (2023) стал лидером рейтинга ноутбуков от DxOMark
Специалисты лаборатории протестировали обновлённый ноутбук Apple MacBook Pro в версии с 14-дюймовым экраном и процессором M3 Pro

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Новый ноутбук Apple MacBook Pro (2023) занял первое место в рейтинге ноутбуков, составленном специалистами DxOMark. Эксперты лаборатории провели тщательное тестирование модели с 14-дюймовым экраном и процессором M3 Pro, оценив дисплей, звуковые характеристики и работу веб-камеры в контексте видеозвонков.

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В ходе испытаний Apple MacBook Pro 14 на базе M3 Pro продемонстрировал выдающиеся результаты в нескольких ключевых аспектах. Веб-камера порадовала высокой детализацией в различных условиях, обеспечивая низкий уровень шума при хорошей экспозиции. Качество передачи звука в обе стороны во время видеозвонков также было оценено как высокое.

Экран ноутбука впечатлил своим воспроизведением HDR-видео, предоставляя широкий цветовой диапазон и высокую яркость. Эксперты отметили низкий уровень бликов на дисплее. Важным аспектом также оказались динамики MacBook Pro, создающие пространственное звучание и широкую аудиосцену.

Среди выявленных минусов стоит выделить неестественную цветопередачу камеры в определенных условиях, моно-запись звука, влияющую на четкость речи, и некоторое искажение голоса из-за стробирования.

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В общей сложности за проигрывание видео и аудио новый MacBook Pro 14 на базе M3 Pro получил 154 балла, что на 5 больше, чем у предыдущей модели. Однако в категории видеозвонков устройство набрало 142 балла, что на 2 меньше, чем предыдущее поколение. Итоговая оценка ноутбука составила 148 баллов, превосходя предыдущую модель MacBook Pro 14 на 1 балл.

#техника
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