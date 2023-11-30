Производство затянулось, потому что процесс оказался «довольно сложным, и в нём нашлось множество подводных камней»

В декабре прошлого года Глен Скофилд предпринял попытку возродить наследие хоррор-серии Dead Space с помощью игры The Callisto Protocol. К сожалению, несмотря на ожидания, проект не стал популярным, и многие уже забыли об этом неудачном предприятии. Однако народные локализаторы из Mechanics VoiceOver продолжают поддерживать интерес к игре.

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Энтузиасты объявили о выпуске озвучки для этого хоррора, хотя процесс оказался более трудным, чем они предполагали, и был полон неожиданностей. Подробности о трудностях они пообещали раскрыть позднее, предполагая, что фанатам будет интересно узнать о том, что происходило на заднем плане.

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Не забываем, что The Callisto Protocol была выпущена 1 декабря 2022 года на платформах PC, PlayStation и Xbox. Несмотря на начальные надежды, игра разочаровала геймеров, и с появлением ремейка Dead Space она столкнулась с еще большим недовольством. Это привело к уходу Глена Скофилда из основанной им студии Striking Distance — такова цена неудачи.