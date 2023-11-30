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Nata15
Охлаждающая подставка Frore делает из MacBook Air почти MacBook Pro
Конструкция кастомной системы охлаждения AirJet включает небольшие композитные мембраны на специальной подложке

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Frore разработал инновационный кулер AirJet, специально предназначенный для MacBook Air с процессором M2. Этот бюджетный лэптоп Apple, хоть и обладающий пассивным охлаждением, сталкивается с проблемой троттлинга из-за избегания перегрева. В отличие от Pro-версии с вентилятором, MacBook Air испытывает сложности с поддержанием полной мощности.

AirJet от Frore представляет собой компактную платформу размером 27,5 x 41,5 x 2,8 мм, которая легко интегрируется в большинство ноутбуков без увеличения их толщины. Уникальная конструкция этой системы охлаждения включает композитные мембраны, обеспечивающие эффективное перемещение горячего воздуха с использованием перепадов давления. Производитель утверждает, что эффективность AirJet в 10 раз выше, чем у вентиляторов ноутбуков высокого класса.

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По результатам внутренних тестов в Cinebench R23 стало ясно, что производительность MacBook Air с установленной AirJet приблизилась к Pro-версии, устраняя разрыв в 7%. Однако следует отметить, что для установки этой системы потребовалась модификация корпуса, включая добавление отверстий для эффективного отвода горячего воздуха.

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Компания Frore, несмотря на успешные результаты, на данный момент не планирует предоставлять AirJet для розничных покупателей. Её первоочередная цель - привлечь внимание производителей ноутбуков к этой инновации, отмеченной своей выдающейся эффективностью.

#техника
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