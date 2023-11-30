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Frore разработал инновационный кулер AirJet, специально предназначенный для MacBook Air с процессором M2. Этот бюджетный лэптоп Apple, хоть и обладающий пассивным охлаждением, сталкивается с проблемой троттлинга из-за избегания перегрева. В отличие от Pro-версии с вентилятором, MacBook Air испытывает сложности с поддержанием полной мощности.
AirJet от Frore представляет собой компактную платформу размером 27,5 x 41,5 x 2,8 мм, которая легко интегрируется в большинство ноутбуков без увеличения их толщины. Уникальная конструкция этой системы охлаждения включает композитные мембраны, обеспечивающие эффективное перемещение горячего воздуха с использованием перепадов давления. Производитель утверждает, что эффективность AirJet в 10 раз выше, чем у вентиляторов ноутбуков высокого класса.
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По результатам внутренних тестов в Cinebench R23 стало ясно, что производительность MacBook Air с установленной AirJet приблизилась к Pro-версии, устраняя разрыв в 7%. Однако следует отметить, что для установки этой системы потребовалась модификация корпуса, включая добавление отверстий для эффективного отвода горячего воздуха.
Компания Frore, несмотря на успешные результаты, на данный момент не планирует предоставлять AirJet для розничных покупателей. Её первоочередная цель - привлечь внимание производителей ноутбуков к этой инновации, отмеченной своей выдающейся эффективностью.