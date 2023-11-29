По заявлению вендора, новинки заметно превзойдут предшественников по части автономности

Генеральный директор бренда Redmi, Лю Вейбин, представил тизеры предстоящих наушников Redmi Buds 5 Pro и смарт-часов Redmi Watch 4, раскрыв ключевые особенности гаджетов. Визуальное представление не только демонстрирует их дизайн, но и выделяет значимые потребительские характеристики. По заявлению компании, новинки значительно превосходят своих предшественников в плане времени автономной работы.

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Согласно рекламным постерам, беспроводные наушники Redmi Buds 5 Pro способны работать на одном заряде до 10 часов, а при использовании компактного кейса - до 38 часов. Кроме того, производитель утверждает, что всего пять минут зарядки в чехле обеспечат им 120 минут бесперебойной работы. В сравнении с предыдущей моделью, эти показатели увеличились на 1 и 2 часа соответственно, при сохранении быстрой зарядки.

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Что касается смарт-часов Redmi Watch 4, заявленное время автономной работы составляет до 20 дней (условия использования не уточняются). Это на восемь дней больше, чем у предыдущей модели. Представление новых продуктов Redmi запланировано на завтра, 29 ноября, в 14:00 по московскому времени.