Портал Notebookcheck протестировал Alienware m18 — первый на рынке ноутбук с флагманской видеокартой AMD Radeon RX 7900M

В результате тестирования порталом Notebookcheck был подвергнут проверке ноутбук Alienware m18, который выделяется на рынке как первое устройство с впечатляющей видеокартой AMD Radeon RX 7900M. В экспертной оценке была уделена внимание производительности в играх и других сценариях использования, а также заявленному времени автономной работы, которое оказалось невысоким даже для геймерских стандартов.

реклама

Оснащенный процессором AMD Ryzen 9 7945HX3D и графическим ускорителем Radeon RX 7900M, Alienware m18 демонстрирует лучшую производительность процессора по сравнению с конкурентами, в том числе моделями на базе флагманского процессора Intel Core i9-13980HX.

Но вот в области игровой мощности результаты оказались не такими ободряющими. Alienware m18 существенно уступил нескольким конкурентам, включая модель Alienware m16 с мобильной видеокартой RTX 4080, и значительно отстал от показателей ASUS ROG Strix Scar с RTX 4090, при этом потребляя больше энергии.

Основным недостатком новинки стало время автономной работы. По результатам теста заряд аккумулятора хватило всего на 85 минут веб-серфинга, что явно меньше, чем у конкурентов. Журналисты даже охарактеризовали ноутбук как "десктоп с батареей на случай экстренной необходимости".

Дополнительно было выявлено, что даже в режиме простоя энергопотребление устройства составляет около 25 Вт, а при минимальной активности в сбалансированном режиме — до 101 Вт. Кроме того, были выявлены проблемы, такие как пропуск кадров при просмотре видео, "заикания" во время игр и случайное отключение экрана при использовании внешнего монитора.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Важно отметить, что цена AMD-версии Alienware m18 на американском рынке составляет $2499, что ниже, чем цена модификации с процессором Core i9-13980HX и видеокартой GeForce RTX 4080, стоимость которой составляет $2849.