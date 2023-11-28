Нововведение заключается в возможности передачи нужного файла со смартфона в браузер на ПК при помощи QR-кода

В процессе предварительных тестов Edge была добавлена функция быстрой загрузки файлов с мобильных устройств прямо в окно десктопного браузера. Тем не менее, по отзывам тестировщиков, к моменту выпуска этой функции для публичного использования могут возникнуть некоторые ограничения, которые направлены на поощрение пользователей к переходу на Microsoft Edge.

реклама

Суть нововведения заключается в возможности передачи файлов смартфона в браузер ПК через QR-код. Этот функционал поддерживается последними версиями Microsoft Edge в ветках Dev и Canary.

Однако инсайдер с никнеймом Leopeva64 обнародовал информацию о потенциальном ограничении. При использовании мобильного браузера, отличного от Edge, пользователь сможет загрузить на десктоп не более трех файлов. После достижения этого лимита Microsoft предлагает пользователю перейти на официальное приложение, чтобы продолжить пользоваться новой функцией.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Пока что компания Microsoft не дала комментариев по этому вопросу. Важно отметить, что эта не первая стратегия маркетинга, применяемая компанией для продвижения своих продуктов. Ранее их браузер отговаривал пользователей от установки Google Chrome и предлагал опробовать искусственный интеллект Bing Chat вместо Google Bard в результатах поисковой выдачи.