реклама
Гугл активно противостоит использованию блокировщиков рекламы на YouTube, заставляя многих пользователей отказаться от них, чтобы не прерывать просмотр видео. В ответ на это разработчик предложил инновационный метод справиться с проблемой рекламы на видеохостинге.
реклама
В большинстве стран пользователи, не обладающие подпиской Premium, сталкиваются с рекламными вставками в роликах на YouTube. Ранее некоторые блокировщики рекламы предоставляли возможность обходить это ограничение, но Google начала активно противостоять им. В этом контексте появилось новое расширение Ad Speedup — Skip Video Ads Faster, доступное для Chrome и Edge. Оно существенно ускоряет воспроизведение рекламы, используя видеопроигрыватель браузера и уменьшая длительность 15- или 30-секундных роликов до 1–2 секунд. Автор приложения работает над тем, чтобы его утилита также автоматически нажимала кнопку «Пропустить» после завершения рекламы, что позволит пользователям наслаждаться видео без ограничений от Google и избегать долгих рекламных вставок.
Пока неясно, как Google отреагирует на такое креативное решение обхода рекламы.