Джей Ганн, соавтор культового экшен-платформера, испытывает трудности с финансами и здоровьем, а также уже целый год не может найти работу

В свете блестящих достижений игровой индустрии в 2023 году, один из ветеранов, создавших культовый экшен-платформер MediEvil, Джей Ганн, оказался в трудной ситуации. Не только его финансовое положение находится под угрозой, но и здоровье автора стало предметом беспокойства, а поиски работы продолжаются уже целый год безуспешно.

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В попытке преодолеть финансовые трудности, Ганн принял решение нестандартное для творца MediEvil – выставить на продажу свою премию BAFTA, врученную за вторую часть игры. Эта статуэтка несет в себе не только материальную ценность, но и эмоциональную, являясь важным символом. Тем не менее, она стала последним резервом в борьбе с финансовыми трудностями.

Сумма, за которую Ганн намерен расстаться с этим символом, составляет 6 тысяч фунтов стерлингов. Покупателю обещается не только сама статуэтка, но и уникальная запись церемонии вручения, эксклюзивная промофигурка в форме руки Сэра Дэна (главного героя серии), а также Funko POP! с персонажем. Однако вскоре после размещения объявления, сам Ганн удалил его из социальных сетей.

"Я понимаю свой вклад в индустрию, но сейчас передо мной закрыты все двери, и я испытываю глубокую тревогу из-за этого," — говорит разочарованный создатель.

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Не забывайте, что оригинальная игра MediEvil вышла в 1998 году и завоевала продолжение, а также два ремейка – один на PlayStation Portable в 2005 году и другой на PlayStation 4 в 2019 году.