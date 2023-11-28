На опубликованных пользователем YYDS фотографиях можно увидеть руль-штурвал и огромный сенсорный экран, расположенный сбоку от водителя

На этой неделе начинается поставка электрического пикапа Tesla Cybertruck, но до сих пор вокруг него царит загадочность. К примеру, компания еще не предоставила официального взгляда на салон автомобиля. Тем не менее, из утечек в сети уже можно взглянуть на интерьер и полностью обновленный пользовательский интерфейс системы.

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На опубликованных фотографиях пользователя YYDS мы видим руль-штурвал и огромный сенсорный экран, расположенный рядом с водителем. Интересно отметить, что на этом экране представлен совершенно новый пользовательский интерфейс, отличающийся от используемого в других электрокарах Tesla. Теперь водитель может настраивать подвеску в зависимости от типа дороги, по которой движется пикап.

Фотографии также показывают передние сиденья, прозрачную стеклянную крышу, боковое зеркало, гигантский дворник и небольшой передний багажник с надписью "Cybertruck".

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Начало поставок электропикапа запланировано на 30 ноября, но первая партия, вероятно, будет состоять всего из 10 автомобилей. Согласно словам Илона Маска, на данный момент Tesla способна выпускать до 130000 пикапов в год, но к 2025 году они намерены удвоить этот объем производства.