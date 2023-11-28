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С приближением выхода смартфонов Meizu 21 в сети появляется все больше данных о предстоящих моделях. Инсайдер Fenibook раскрыл дополнительные детали о базовой версии устройства и его цветовых вариантах.
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Согласно информации, Meizu 21 оснастят 6,55-дюймовым AMOLED-экраном (2340x1080 пикселей) с пиковой яркостью 1800 нит и частотой обновления 120 Гц (ШИМ 1920 Гц). Сердцем смартфона станет процессор Snapdragon 8 Gen 3, а аккумулятор емкостью 4800 мАч поддержит технологию быстрой зарядки мощностью 80 ватт.
Инсайдер также сообщил о камере Meizu 21, включающей главный датчик Samsung HP3 (200 Мп, OIS), сверхширокоугольный модуль (12 Мп) и 5-мегапиксельный датчик глубины. Дополнительные особенности включают ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев и стереодинамики. Ожидается, что устройство будет работать на прошивке FlymeOS 10.5.
Изображение позволяет предположить, что Meizu 21 появится в четырех расцветках: чёрной, белой, зелёной и лавандовой. Презентация запланирована на 30 ноября, при этом цена пока остается неизвестной.