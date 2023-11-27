Официальная запись содержит фотографию стендов с мобильными устройствами, число которых перевалило за три тысячи

В Книге Рекордов Гиннеса засветилось невероятное событие: мировой рекорд по самой обширной коллекции мобильных телефонов в частном владении. Официальная запись, дополненная фотографией стендов, украшенных более чем трехтысячью уникальными мобильными устройствами.

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Дата зафиксированного рекорда - 3 ноября 2023 года. Андрей Билби Арджентис, обладатель этой поразительной коллекции из Румынии, города Клуж-Напока, начал свой путь коллекционирования в 2018 году. На момент проверки комиссии в его владении насчитывается 3456 разнообразных моделей мобильных телефонов.

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На фотографии бросается в глаза аккуратное распределение гаджетов по стендам в квартире рекордсмена. Однако полный перечень устройств остается под вопросом. Согласно дополнительной информации, у Арджентиса имеется еще "несколько тысяч" аппаратов. Важно отметить, что в рекорд включены лишь уникальные экземпляры каждой модели, и дубликаты не учитываются.