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Nata15
NASA: Высадка на Луне становится сложным вызовом
Для высадки людей на спутник в рамках экспедиции «Артемида 3» потребует около двух десятков запусков

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Представитель NASA поделился информацией, утверждая, что для выполнения масштабной экспедиции "Артемида 3" и высадки человека на Луне необходимо провести около двадцати запусков космического корабля Starship HLS, созданного Илоном Маском. Этот объем значительно превышает предыдущие заявления SpaceX и поднимает вопросы о сложности реализации проекта.

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Согласно плану миссии, встреча посадочного модуля Orion с экипажем с космическим кораблем Starship HLS запланирована на селеноцентрической орбите. После этого астронавты должны пересаживаться на борт Starship HLS и осуществлять высадку на южном полюсе Луны. Однако, для достижения этой цели, необходима дозаправка в космосе, и SpaceX планирует создать топливное хранилище на орбите Земли, заправляемое специальными кораблями-танкерами.

Несмотря на предыдущие заявления Илона Маска о необходимости от четырех до восьми запусков, оценки NASA указывают на более сложную картину. Для наполнения топливного хранилища может потребоваться значительное количество рейсов, учитывая, что баки Starship могут вместить впечатляющие 1200 тонн топлива, при этом грузоподъемность корабля в низкой околоземной орбите составляет около ста тонн. Важным фактором также является выкипание топлива, что может привести к потере части ресурсов.

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Дополнительно следует учесть, что запуски танкеров требуют строго определенного графика с шестидневной ротацией. Это обстоятельство вынуждает SpaceX задействовать два космодрома: базу в Бока-Чика и пусковую площадку LC-39A на мысе Канаверал, которая на данный момент модернизируется для использования Starship. Кроме того, стоит обратить внимание на готовность новых лунных скафандров, которые разрабатывает компания Axiom Space.

#новости #техника
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