Стартап Aitekx из Кремниевой долины представил электрический пикап Robotruck 1T

В инновационном стартапе Aitekx, преисполненном атмосферой Кремниевой долины, торжественно представлен сверхсовременный электрический пикап под именем Robotruck 1T. Эстетика его внешности напоминает легендарный Cybertruck от Илона Маска, однако Aitekx внесла свой неповторимый почерк, вложив в дизайн ещё больше футуристичных элементов.

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Robotruck 1T, сохраняя тот же геометрический замысел, что и его знаменитый предшественник, претерпел метаморфозу благодаря изысканным изгибам и объемным поверхностям, что придаёт ему уникальный и современный облик. Общая длина кузова, равная 5 метрам, ассоциируется с простором, а багажное отделение, занимающее 1,9 метра, легко увеличивается до 2,9 метра при сложенных задних сиденьях. А если опустить заднюю дверцу, то получится внушительные 3,5 метра, предоставляя неограниченные возможности для размещения габаритных грузов.

Несмотря на определенное сходство с Cybertruck, Aitekx предпочла сохранить интригу вокруг технических характеристик Robotruck. Пока компания делится только планами по выпуску одномоторных заднеприводных и двумоторных полноприводных версий. Заявленный запас хода впечатляет – 885 километров, а разгон до 100 км/ч займет 3,5 секунды, что, несомненно, позиционирует его как великолепную альтернативу Cybertruck, даже при небольшом уступе в этой спринтерской гонке (2,9 секунды).

Интрига лишь усиливается, поскольку Aitekx ставит акцент не только на технических параметрах, но и на дополнительных опциях, таких как пакет для кемпинга и система искусственного интеллекта, обеспечивающая поддержку водителя. Подробности пока остаются под покровом тайны, добавляя ожидание и интерес.

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Стоимость данного автомобиля, начиная от 45 000 долларов за базовую заднеприводную модель, до 99 000 долларов за спортивный вариант с полным приводом, делает Robotruck 1T не только технически прогрессивным, но и вполне конкурентоспособным предложением в мире электромобилей.