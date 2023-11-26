Камни были самые обычные - произвольной формы

Инженеры ЭТХ Цюрих представили беспилотный экскаватор под названием HEAP, способный в автономном режиме проектировать и строить сооружения из валунов. В центре внимания — 12-тонный экскаватор Menzi Muck M545, преобразованный в инновационный HEAP (Hydraulic Excavator for an Autonomous Purpose). Оборудованный системой спутниковой навигации, блоком инерциальных измерений и лидарами, этот робот впечатляет своими автономными возможностями.

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На испытательном полигоне HEAP взял под контроль строительную площадку, провел её сканирование и создал трёхмерную карту, аккуратно записав местоположение валунов, специально доставленных для эксперимента. Применяя алгоритмы машинного зрения, робот определил характеристики каждого валуна, включая его массу, центр тяжести и трёхмерную форму. Затем, используя виртуальное моделирование, HEAP оптимизировал расположение каждого камня, создавая проект стены высотой 6 метров и протяженностью 65 метров.

После утверждения дизайна, HEAP приступил к реализации проекта. Стена возводилась методом сухой кладки, где валуны аккуратно укладывались друг на друга без применения раствора. За каждую рабочую смену робот размещал от 20 до 30 валунов, а подвоз стройматериалов обеспечивал стабильный темп строительства.

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Этот инновационный шаг инженеров из Цюриха не только подчеркивает величие автономной технологии, но и предоставляет новые перспективы в области строительства и инженерии.