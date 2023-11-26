Южнокорейская компания разработала светодиодный дисплей площадью 2617 квадратных метров, включающий 25 000 модулей и более чем 22 миллиона пикселей

В инновационном подходе к созданию визуального пространства на Гран-при в Лас-Вегасе южнокорейская компания Samsung представила свою новую разработку – светодиодный дисплей площадью 2617 квадратных метров, состоящий из 25 000 модулей и впечатляющих 22 миллионов пикселей. Этот монументальный технологический шедевр, выполненный в форме логотипа легендарной «Формулы-1», стал настоящим художественным акцентом на крыше пит-стопа.

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Не только размер, но и великолепие: гигантский 147-метровый экран Samsung, имитирующий логотип «Формулы-1», выделяется не только своими размерами, но и невероятной яркостью. Заявляется, что этот монстр технологий виден из космоса, создавая эффектное зрелище для зрителей. И что угодно можно отобразить на этом экране – от захватывающих моментов гонок до уникальных художественных композиций.

Но инновации Samsung не ограничиваются лишь главным дисплеем. Трибуны теперь оборудованы тремя светодиодными экранами Samsung общей площадью 87 квадратных метров, с общим разрешением более 1,2 миллиона пикселей. Эти экраны, оснащенные технологией Samsung HDR10+ с яркостью свыше 8000 нит, гарантируют великолепное качество изображения даже в условиях яркого солнечного света.

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В дополнение к этому, Samsung добавила еще один визуальный элемент – экран площадью почти 140 квадратных метров с более чем 9 миллионами пикселей. Все эти дисплеи вместе взятые создают потрясающее визуальное шоу, охватывающее более 33 миллиона светодиодных пикселей и преобразуя площадь вокруг Гран-при в Лас-Вегасе в уникальный и захватывающий опыт на 3000 квадратных метрах.