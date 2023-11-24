Приоткрыть завесу тайны взялись китайские блогеры, которым удалось «подловить» автомобиль на парковке

Секреты электрокара Xiaomi SU7 начинают раскрываться, и хотя многие его аспекты уже известны, салон до сих пор оставался под вуалью тайны. Китайские блогеры, нашедшие транспортное средство на парковке, поделились новыми подробностями, создав загадочную "фотосессию", представленную порталом CarNewsChina.

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Несмотря на использование камуфляжа, на фотографиях видно, что электрокар почти дублирует ранее анонсированную модель, сохраняя характерные черты, такие как оптика, лидар, активный спойлер, и за исключением дизайна колесных дисков. По информации CarNewsChina, благодаря их инсайдерам удалось запечатлеть максимальную комплектацию электрокара.

Маскировочная ткань, покрывавшая салон, не могла скрыть вниманию блогеров важные детали: большой центральный дисплей с тонкими рамками, трехспицевое рулевое колесо с кнопками для переключения режима езды и кожаную обивку салона. На приборной панели также обнаружен маленький выступ, предположительно, для установки модуля камеры, отвечающего за идентификацию лица водителя.

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Первые поставки Xiaomi SU7 на внутреннем рынке запланированы на февраль 2024 года. Пока производитель не раскрывает цену на свою новинку, оставляя ее под завесой интриги.