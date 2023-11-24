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Секреты электрокара Xiaomi SU7 начинают раскрываться, и хотя многие его аспекты уже известны, салон до сих пор оставался под вуалью тайны. Китайские блогеры, нашедшие транспортное средство на парковке, поделились новыми подробностями, создав загадочную "фотосессию", представленную порталом CarNewsChina.
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Несмотря на использование камуфляжа, на фотографиях видно, что электрокар почти дублирует ранее анонсированную модель, сохраняя характерные черты, такие как оптика, лидар, активный спойлер, и за исключением дизайна колесных дисков. По информации CarNewsChina, благодаря их инсайдерам удалось запечатлеть максимальную комплектацию электрокара.
Маскировочная ткань, покрывавшая салон, не могла скрыть вниманию блогеров важные детали: большой центральный дисплей с тонкими рамками, трехспицевое рулевое колесо с кнопками для переключения режима езды и кожаную обивку салона. На приборной панели также обнаружен маленький выступ, предположительно, для установки модуля камеры, отвечающего за идентификацию лица водителя.
Первые поставки Xiaomi SU7 на внутреннем рынке запланированы на февраль 2024 года. Пока производитель не раскрывает цену на свою новинку, оставляя ее под завесой интриги.