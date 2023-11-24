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Nata15
Первое испытание Intel Core i5-14400F: изменения минимальны
Судя по цифрам, в апгрейде чипа 13-го поколения не будет особого смысла

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На просторах интернета появилось свежее досье о еще не официально представленном процессоре Intel Core i5-14400F, созданном в лабораториях "синего гиганта". Таинственный исследователь с псевдонимом wnxod провел тщательное тестирование данного чипа, сравнив его производительность с предыдущей моделью, и результаты этого сравнения приковали внимание сообщества.

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Согласно выявленным в ходе анализа данным CPU-Z, новый процессор Intel Core i5-14400F оборудован десятью ядрами (из них шесть – производительные, а четыре – энергоэффективные) и 16 потоками исполнения. Максимальная тактовая частота этого "сердца" компьютера составляет 4,7 ГГц, что на 100 МГц выше, чем у его предшественника, Core i5-13400F. Важно отметить, что в однопоточном тесте новинка продемонстрировала улучшение производительности на 4,9%, достигнув отметки в 765 баллов. В многопоточном тесте процессор заслужил 6730 баллов, что означает прирост в 2,1%.

Однако, стоит ли ожидать кардинальных изменений в производительности с этим апгрейдом, остается вопросом. Вероятно, владельцам предыдущей модели не стоит спешить на обновление, так как, судя по данным инсайдера, новый чип предоставляет лишь незначительные улучшения.

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Неизвестна также дата релиза Intel Core i5-14400F, но появление этого процессора в руках техноблогеров может свидетельствовать о том, что ожидаемый момент приближается, и скоро пользователи смогут приобщиться к новейшим технологическим достижениям.

#новости #техника #техника apple
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