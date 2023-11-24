Бренд Redmi опубликовал тизер, посвящённый серии смартфонов K70 и презентации новинок

Redmi, впечатляя своей инновационной энергией, разглашает подробности предстоящей презентации своих флагманских смартфонов K70. Тизер, великолепно воплощающий атмосферу предстоящего события, подчеркивает ключевые моменты, а также оглашает дату встречи с новой эрой технологий.

реклама

На загадочном постере, который как бы намекает на таинственность предстоящего релиза, мы можем увидеть заднюю панель одного из будущих смартфонов. Хотя название модели пока еще держится в секрете, ранее аналогичное устройство привлекло внимание на презентации MediaTek. Фрагмент изображения открывает нам часть массивного камерного модуля, а интригующая надпись обещает нам "комплексную эволюцию", оставляя технические детали в сфере загадок.

Дополнительное изображение, предоставленное производителем, подтверждает, что Redmi K70 Pro будет вооружен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ранее стандартную версию этого устройства успешно протестировали в бенчмарке, в то время как более доступная модель K70E была представлена в полной красе. Инсайдер Digital Chat Station также делится предполагаемыми техническими характеристиками старшей модели этой захватывающей серии.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Магия раскроется 29 ноября в 14:00 по московскому времени, когда ожидается захватывающая презентация новой линейки смартфонов Redmi K70. Станьте свидетелями эволюции технологий, ощутите волнение открытий, следите за каждым новым шагом в будущее мобильных инноваций.