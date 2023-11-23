В Lunacy Loud за чистый и насыщенный звук отвечают мощные 50-мм динамики на неодимовых магнитах с высокотехнологичной композитной мембраной из трёх сложных полимеров

В свете динамичного развития индустрии гейминга легендарный стример России, Вячеслав «Buster» Леонтьев, объявил о важном событии – запуске собственной линейки игровых гарнитур в партнерстве с компанией «Дарк Проджект». Этот амбициозный проект получил название Lunacy («Помешательство») и обещает перевернуть представление геймеров о качестве звука и комфорте во время игры.

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В рамках новой линейки были представлены две модели гарнитур: Lunacy Loud и Dark Project x Lunacy Loud. Модель Lunacy Loud, ставшая воплощением звукового совершенства, оборудована мощными 50-мм динамиками на неодимовых магнитах и высокотехнологичной композитной мембраной из трех сложных полимеров. Интегрированный съемный микрофон с увеличенным звукоснимающим капсюлем и расширенным частотным диапазоном призван удовлетворить потребности любителей онлайн-игр.

Гарнитура поддерживает три режима подключения – проводной, радиоканал 2,4 ГГц и Bluetooth 5.2, предоставляя пользователю максимальную гибкость в использовании. Способные проработать до 30 часов на одном заряде, эти наушники становятся идеальным спутником для продолжительных гейминг-сессий. Цена за этот звуковой опыт – 11 990 рублей.

Модель Dark Project x Lunacy Loud, представляющая собой сочетание передовых технологий и удобства, адресована геймерам, ценящим легкость и комфорт в использовании. С 50-мм динамиками, складным микрофоном и весом всего 211 грамм, эта гарнитура обещает уникальное восприятие звука и погружение в игровой мир. Цена стартует от 6 990 рублей, а предварительный заказ на обе модели открывается 22 ноября.

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Этот амбициозный шаг Вячеслава «Buster» Леонтьева и компании «Дарк Проджект» поднимает планку ожиданий геймеров, обещая им не просто гарнитуру, а инструмент для полного погружения в увлекательный мир игр с выдающимся звуковым сопровождением.