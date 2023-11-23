Раздвижная конструкция Nubia Red Magic Shadow Blade 2 позволяет использовать его с моделями разных размеров, хотя оптимально в нём «лежат» именно аппараты Red Magic

На свет появился новый виток эволюции игровых технологий: Nubia Red Magic 9 Pro представил своего верного спутника — геймпад Red Magic Shadow Blade 2. Этот аксессуар не просто дополняет игровой арсенал, а преображает обычный смартфон в настоящую портативную игровую консоль, предоставляя геймерам возможность полноценного контроля в виртуальных мирах.

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Уникальность Nubia Red Magic Shadow Blade 2 заключается в его раздвижной конструкции, предоставляющей универсальность использования с различными моделями смартфонов. Важно отметить наличие разъемов USB Type-C и 3,5-мм в нижней части геймпада, что делает возможным зарядку устройства во время игры и подключение наушников для погружения в звуковую атмосферу виртуальных миров.

Акцент на эргономике и удобстве отразился в наличии всех необходимых элементов управления: два стика с датчиками Холла, крестовина, кнопки XYBA, триггеры, курки, а также ряд дополнительных, включая настраиваемые. Великолепие этого аксессуара раскрывается даже в деталях, таких как две дополнительные кнопки на задней стороне, придающие уникальность игровому опыту.

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Red Magic Shadow Blade 2 уже доступен для приобретения в Китае по цене 85 долларов. Однако фанаты гейминга из разных уголков мира остаются в ожидании мирового релиза, где они смогут оценить весь потенциал этого инновационного аксессуара. Погружение в мир игр становится еще более захватывающим с этим новым дополнением к семейству Nubia Red Magic.