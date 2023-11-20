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HUAWEI вновь радует инновацией, представив компактный термос Smart Insulated Cup Pro под знаменитым брендом Smart Selection. Этот изысканный аксессуар не только умеет сохранять желаемую температуру напитка в течение шести часов, но и обладает функциональностью синхронизации с вашим смартфоном. Теперь можно не только комфортно, но и умно пользоваться термосом.
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Производитель заверяет, что Smart Insulated Cup Pro сохраняет тепло или прохладу вашего напитка в течение половины дня. Благодаря взаимодействию с мобильным приложением HUAWEI Smart Life, вы сможете в реальном времени следить за уровнем напитка и получать персонализированные рекомендации по его потреблению.
Сенсорный OLED-дисплей, являющийся неотъемлемой частью этого интеллектуального термоса, не только отображает точную температуру вашего напитка, но и визуально представляет его состояние через LED-индикаторы различных цветов. Подключение к смартфону стало ещё проще благодаря наличию NFC-чипа.
Эта инновационная новинка уже доступна для приобретения в Китае по цене $51. И хотя информации о мировом распространении пока нет, стоит оставаться на связи, ведь возможность обзавестись этим умным термосом может стать доступной и в вашем регионе. Следите за обновлениями, чтобы быть впереди всех в вопросах комфорта и технологичности повседневной жизни.