В отличие от традиционных аналогов, он поддерживает сопряжение со смартфоном и собирает полезную статистику, а заодно наглядно показывает текущую температуру воды на встроенном дисплее

HUAWEI вновь радует инновацией, представив компактный термос Smart Insulated Cup Pro под знаменитым брендом Smart Selection. Этот изысканный аксессуар не только умеет сохранять желаемую температуру напитка в течение шести часов, но и обладает функциональностью синхронизации с вашим смартфоном. Теперь можно не только комфортно, но и умно пользоваться термосом.

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Производитель заверяет, что Smart Insulated Cup Pro сохраняет тепло или прохладу вашего напитка в течение половины дня. Благодаря взаимодействию с мобильным приложением HUAWEI Smart Life, вы сможете в реальном времени следить за уровнем напитка и получать персонализированные рекомендации по его потреблению.

Сенсорный OLED-дисплей, являющийся неотъемлемой частью этого интеллектуального термоса, не только отображает точную температуру вашего напитка, но и визуально представляет его состояние через LED-индикаторы различных цветов. Подключение к смартфону стало ещё проще благодаря наличию NFC-чипа.

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Эта инновационная новинка уже доступна для приобретения в Китае по цене $51. И хотя информации о мировом распространении пока нет, стоит оставаться на связи, ведь возможность обзавестись этим умным термосом может стать доступной и в вашем регионе. Следите за обновлениями, чтобы быть впереди всех в вопросах комфорта и технологичности повседневной жизни.