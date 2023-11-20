Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
HUAWEI выпустила умный термос с OLED-дисплеем
В отличие от традиционных аналогов, он поддерживает сопряжение со смартфоном и собирает полезную статистику, а заодно наглядно показывает текущую температуру воды на встроенном дисплее

реклама

HUAWEI вновь радует инновацией, представив компактный термос Smart Insulated Cup Pro под знаменитым брендом Smart Selection. Этот изысканный аксессуар не только умеет сохранять желаемую температуру напитка в течение шести часов, но и обладает функциональностью синхронизации с вашим смартфоном. Теперь можно не только комфортно, но и умно пользоваться термосом.

реклама

Производитель заверяет, что Smart Insulated Cup Pro сохраняет тепло или прохладу вашего напитка в течение половины дня. Благодаря взаимодействию с мобильным приложением HUAWEI Smart Life, вы сможете в реальном времени следить за уровнем напитка и получать персонализированные рекомендации по его потреблению.

Сенсорный OLED-дисплей, являющийся неотъемлемой частью этого интеллектуального термоса, не только отображает точную температуру вашего напитка, но и визуально представляет его состояние через LED-индикаторы различных цветов. Подключение к смартфону стало ещё проще благодаря наличию NFC-чипа.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Эта инновационная новинка уже доступна для приобретения в Китае по цене $51. И хотя информации о мировом распространении пока нет, стоит оставаться на связи, ведь возможность обзавестись этим умным термосом может стать доступной и в вашем регионе. Следите за обновлениями, чтобы быть впереди всех в вопросах комфорта и технологичности повседневной жизни.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Redmi Note 13R Pro с 120 Гц экраном и 108 Мп камерой стоит $275
CoinShares: инвесторы увеличивают вливания в крипторынок
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
19
Российские десантники показали работу "Боевой метлы" — такой Урал-4320 способен остановить Bradley
7
Израильская гиперзвуковая противоракетная система впервые была применена в бою
28
Использовать iPhone для запуска автомобиля станет намного проще
+
В России запатентовали новый малозаметный сверхзвуковой боевой самолёт
+
Sony: PlayStation Portal уже продается перекупщиками по завышенным ценам
2
Игровой движок Unity 6 с поддержкой многочисленных ИИ-инструментов выйдет в 2024 году
+
Экранизация рассказа Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана» от Netflix получила второе дыхание
+
Бесплатное приложение CoreDirector помогает деактивировать E-ядра в процессорах Intel
5
ТАСС: Количество атомных подлодок типа Ясень в распоряжении ВМФ России будет доведено до 12 штук
+
Eurasian Times: ракеты у России не закончатся никогда
1
В Сети появились кадры первого массового боевого применения ВС РФ кассетных бомб РБК-500
1
Переключение одного параметра увеличивает время автономной работы iPhone
1
Иран показал обновлённую гиперзвуковую ракету Fath-2
1
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
18
Ubuntu Touch обновилась, добавив поддержку новых смартфонов
1
Росатом построит два энергоблока на крупнейшей атомной электростанции России
2
Бета-версия Android 14 QPR2 предполагает, что владельцы Pixel получат функцию "Личного пространства"
1
Встроенный в WhatsApp чат-бот с ИИ становится доступным для большего числа пользователей
+
Diablo 4: Всю следующую неделю Blizzard будет увеличивать количество опыта и золота
+

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
122
Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
12
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
14
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
6
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
6
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
1
О политике двух стульев Казахстана - как Токаев умело балансирует между Россией и Западом
12

Сейчас обсуждают

Елисей Цуканов
18:29
интересно будет посмотреть.Find x6 pro отличный телефон,только настроить проблемно чуть..
Oppo Find X7 Pro может оказаться первым смартфоном с двойным перископическим телеобъективом
Анна Невская
18:27
ну, если по сложности будет как оригинальная игра, то это не шибко то и сложно. до Mel значит далеко
Глобальная модификация Portal: Revolution к легендарной Portal 2 обзавелась точной датой релиза и новым трейлером
Жопез Боррдель
18:26
тебя на бюджетную зп палками загоняли?
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
valderm
18:25
а какие права у амеров на risc архитектуру? контора под названия Sun скомуниздила ее в СССР во времена Брежнева...
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
Жопез Боррдель
18:24
я не знаю как ты называешь зеркало в общественном туалете
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
FelsheR-BAN100712
18:23
У меня на даче в Сибири - газ, причем при Путине появился! При царе не было!
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
Жопез Боррдель
18:22
нет денег?: насоси!
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Иван Горыныч
18:22
Кинули нас индусы 🤣🤣🤣🤣
Германия предлагает ВМС Индии дизель-электрические подлодки типа 214 для противодействия Китаю
Pilat2009
18:22
Это средства коммерческих организаций
Госдепартамент США одобрил продажу Японии крылатых ракет «Томагавк» за 2 млрд долларов
Umid Xaydarov
18:20
ваще жесть , чел по телевидиню мамаепит и его в призеденты.
Избранный президент Аргентины выступает против вступления страны в БРИКС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем