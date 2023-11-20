Калифорнийская компания Skyryse осуществила полностью автоматическую посадку на авторотации модифицированного вертолёта Robinson R66 с людьми на борту

Ведущая компания Skyryse из Калифорнии успешно осуществила автоматизированную посадку модифицированного вертолета Robinson R66 с находившимися на борту пассажирами, воспользовавшись передовой технологией авторотации. Новаторский подход этой разработки направлен на сокращение нагрузки на пилотов и усиление безопасности воздушных перевозок.

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Высокоавтоматизированная система управления полетом Skyryse, известная как FlightOS, успешно прошла испытания на летно-испытательном полигоне вблизи Лос-Анджелеса. Оборудованный FlightOS вертолет Robinson R66 имеет способность автоматического обнаружения отказа двигателя и автоматического инициирования процедуры авторотации с единственным касанием кнопки, обеспечивая существенное упрощение и ускорение процесса по сравнению с традиционной ручной авторотацией.

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FlightOS не только автоматически корректирует тангаж, но и выравнивает нос, обеспечивает стабильность вертолета, завершает разворот и мягко приземляется в предварительно выбранном месте посадки. Интеграция этой передовой системы в воздушный транспорт обещает повысить уровень безопасности полетов и снизить сложности, связанные с одним из наиболее трудных сценариев в авиации.