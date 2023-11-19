Свежая (и сладкая) коллаборация Microsoft позволяет не только понюхать, но и съесть контроллер

Разработчики Xbox неустанно вдохновляют нас своими творческими подходами, активно участвуя в различных рекламных инициативах. Новое восхитительное творение Microsoft представляет собой не только геймпад с ароматом, но и возможностью попробовать его на вкус.

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Эта захватывающая акция приурочена к предстоящему релизу фильма "Вонка" – великолепного приквела к культовой "Чарли и шоколадной фабрике". Консоль Series X поражает воображение, представляя собой шедевр в виде шоколадной плитки с уникальным логотипом фильма, в комплекте с тематическим геймпадом и его шоколадным двойником.

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Этот уникальный экземпляр консоли станет предметом желаемого – его разыграют в социальных сетях. Итоги будут подведены 14 декабря, за день до долгожданного выхода "Вонка" в США. Невероятное сочетание игрового и шоколадного искусства от Xbox и Microsoft обязательно порадует своего владельца.